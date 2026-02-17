Королева Камілла в молочно-білому пальті приїхала на виставку до музею

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність поговорила з Доном Маккалліном під час відвідування нещодавно завершеної галереї Шредера в музеї Голберна, де вона оглянула нові експозиції, що включають фотографії, зроблені Доном Маккалліном у Баті.

Королева з’явилася на заході у молочно-білому пальті, яке носила з високими чорними чоботями на підборах та перлинними сережками-висячками. Камілла мала дуже жіночний вигляд, а її образ доповнювала класична зачіска та легкий макіяж.

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла в гороховій блузці та сарафані з’явилася на прийомі у Кларенс-гаусі. Захід тоді був присвячений собакам, яких, як відомо, королева дуже любить.