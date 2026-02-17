ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в молочно-білому пальті приїхала на виставку до музею

Королева Камілла здійснила сьогодні візит до Бату на південному заході Англії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність поговорила з Доном Маккалліном під час відвідування нещодавно завершеної галереї Шредера в музеї Голберна, де вона оглянула нові експозиції, що включають фотографії, зроблені Доном Маккалліном у Баті.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева з’явилася на заході у молочно-білому пальті, яке носила з високими чорними чоботями на підборах та перлинними сережками-висячками. Камілла мала дуже жіночний вигляд, а її образ доповнювала класична зачіска та легкий макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла в гороховій блузці та сарафані з’явилася на прийомі у Кларенс-гаусі. Захід тоді був присвячений собакам, яких, як відомо, королева дуже любить.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie