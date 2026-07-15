Королева Камілла в небесно-блакитній сукні розрізала торт на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність, як президентка Королівського товариства боротьби з остеопорозом, виступила на прийомі, присвяченому 40-річчю благодійної організації, у Кларенс-гаусі в Лондоні.

Королева підтримує роботу Королівського товариства боротьби з остеопорозом від 1994 року, після того як сама стала свідком страждань своєї матері від цього захворювання, яке призвело до її передчасної смерті у віці 72 років.

Королева Камілла / © Getty Images

Дружина короля Чарльза з'явилася на заході у небесно-блакитній сукні-сорочці, доповнивши образ брошкою з блакитним каменем та діамантами, перлинними сережками-висячками та улюбленою золотою підвіскою з пластиною, а також браслетом Van Cleef & Arpels.

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Королева Камілла розрізала святковий торт та провела прийом, щоб відсвяткувати ювілей організації.

Королева Камілла / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Камілла була присутня на обіді разом із королем Чарльзом, коли він зустрівся зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, його дружиною Меган та онуками Арчі та Лілібет.

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