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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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15
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Королева Камілла в небесно-блакитній сукні розрізала торт на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла з'явилася на новому публічному заході.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність, як президентка Королівського товариства боротьби з остеопорозом, виступила на прийомі, присвяченому 40-річчю благодійної організації, у Кларенс-гаусі в Лондоні.

Королева підтримує роботу Королівського товариства боротьби з остеопорозом від 1994 року, після того як сама стала свідком страждань своєї матері від цього захворювання, яке призвело до її передчасної смерті у віці 72 років.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Дружина короля Чарльза з'явилася на заході у небесно-блакитній сукні-сорочці, доповнивши образ брошкою з блакитним каменем та діамантами, перлинними сережками-висячками та улюбленою золотою підвіскою з пластиною, а також браслетом Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла розрізала святковий торт та провела прийом, щоб відсвяткувати ювілей організації.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Камілла була присутня на обіді разом із королем Чарльзом, коли він зустрівся зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, його дружиною Меган та онуками Арчі та Лілібет.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
15
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