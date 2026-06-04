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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в ніжно-рожевому пальті та капелюсі приїхала на парад

У королеви Камілли цього тижня дуже насичений робочий графік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні Її Величність спостерігала за парадом ветеранів Челсі під час Дня заснування організації ветеранів Челсі у Королівському госпіталі в Лондоні.

Камілла вийшла у світ у ніжно-рожевій сукні-пальті та крислатому капелюсі з декором, у неї в руках був різнобарвний клатч, а взута вона була в бежеві туфлі на невисоких підборах.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла прикріпила до пальта велику брошку і зелений лист, у неї у вухах були сережки-висячки з перлів, а на зап'ясті улюблений браслет від французького бренду Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

А днями Камілла та її чоловік король Чарльз відвідали прийом у Сент-Джеймському палаці, який був присвячений 125-річчю благодійної організації боротьби з раком Cancer Research UK. Там Її Величність з'явилася у небесно-блакитній сукні.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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