Суспільство
90
1 хв

Королева Камілла в новому яскравому пальті приїхала на святковий захід з королем Чарльзом

Король Чарльз та королева Камілла вперше з’явилися на публічному заході після опублікованої заяви палацу через ситуацію з Ендрю Маунтбеттен-Віндзором.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

У каплиці Гарнізона у центрі Лондона монарх разом із королевою Каміллою відзначили 20-річчя його благодійної організації Turquoise Mountain.

Короля та королеву вітали президентка благодійної організації Шошана Стюарт та її чоловік, директор-засновник Рорі Стюарт, який заснував організацію Turquoise Mountain в Афганістані 2006 року на прохання тодішнього принца Уельського.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Це перший публічний вихід короля та королеви після того, як Букінгемський палац опублікував заяву у понеділок увечері. Прес-секретар монарха заявив, що той висловив своє «глибоке занепокоєння» з приводу потоку нових викриттів щодо його молодшого брата Ендрю, колишнього герцога Йоркського, які спливли під час розслідування справи Епштейна.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла з’явилася на заході в новому червоному пальті прямого крою, доповнивши його квітчастою хусткою, золотими сережками, подвійними брошками і була взута у високі замшеві чоботи на підборах. Її Величність зробила укладання та макіяж в улюблених теплих відтінках.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король одягнув синій картатий костюм, білу сорочку та світло-сіру краватку у дрібний принт. Нагадаємо, вчора королева Камілла відвідала службу, присвячену 650-річчю Гільдії Святої Бригітти у Лондоні.

