Королева Камілла в смарагдовому пальті і з улюбленим браслетом на зап’ясті відвідала гільдію виноробів
Корполева Камілла відвідала сольний захід у Лондоні.
Її Величність як член гільдії залишає зал після прийому в Гільдії виноробів, однієї з найстаріших гільдій Лондона.
Батько королеви Камілли, майор Брюс Шанд, займався винним бізнесом і якось його дочка розповідала, що завдяки цьому вино супроводжувало її з дитинства. Вона зазначала, що її батько вважав вино своїми «ліками».
На захід Її Величність приїхала в оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку доповнила чорними замшевими туфлями та чорною короткою кейпнакидкою. У неї на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II, а у вухах великі сережки з камінням. Також на зап'ясті королеви виблискував її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.
Днем раніше королева Камілла разом із королем Чарльзом відвідали громадський та сімейний центр Barking Learning Centre, де Її Величність з'явилася в улюбленому пальті верблюжого відтінку.