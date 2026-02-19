Королева Камілла в смарагдовому пальті і з улюбленим браслетом на зап’ясті відвідала гільдію виноробів

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність як член гільдії залишає зал після прийому в Гільдії виноробів, однієї з найстаріших гільдій Лондона.

Батько королеви Камілли, майор Брюс Шанд, займався винним бізнесом і якось його дочка розповідала, що завдяки цьому вино супроводжувало її з дитинства. Вона зазначала, що її батько вважав вино своїми «ліками».

На захід Її Величність приїхала в оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку доповнила чорними замшевими туфлями та чорною короткою кейпнакидкою. У неї на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II, а у вухах великі сережки з камінням. Також на зап'ясті королеви виблискував її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.

Днем раніше королева Камілла разом із королем Чарльзом відвідали громадський та сімейний центр Barking Learning Centre, де Її Величність з'явилася в улюбленому пальті верблюжого відтінку.