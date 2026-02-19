ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в смарагдовому пальті і з улюбленим браслетом на зап’ясті відвідала гільдію виноробів

Корполева Камілла відвідала сольний захід у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність як член гільдії залишає зал після прийому в Гільдії виноробів, однієї з найстаріших гільдій Лондона.

Батько королеви Камілли, майор Брюс Шанд, займався винним бізнесом і якось його дочка розповідала, що завдяки цьому вино супроводжувало її з дитинства. Вона зазначала, що її батько вважав вино своїми «ліками».

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

На захід Її Величність приїхала в оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку доповнила чорними замшевими туфлями та чорною короткою кейпнакидкою. У неї на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II, а у вухах великі сережки з камінням. Також на зап'ясті королеви виблискував її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Днем раніше королева Камілла разом із королем Чарльзом відвідали громадський та сімейний центр Barking Learning Centre, де Її Величність з'явилася в улюбленому пальті верблюжого відтінку.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie