ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в сукні улюбленого бренду і в компанії короля Чарльза відвідала прийом

Королева Камілла та король Чарльз відвідали прийом у Сент-Джеймському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Захід був організований на честь співробітників місцевих та регіональних органів влади, які працюють на благо суспільства по всьому Сполученому Королівству.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

До палацу королева приїхала в чорній сукні з білою вишивкою на грудях від Fiona Clare і доповнила вбрання перлиною прикрасою на шиї, а також золотим ланцюжком з підвіскою з ініціалами п’ятьох онуків. Також Камілла зробила фірмове укладання та вечірній макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз прибув на прийом у сірому картатому костюмі, смугастій сорочці та краватці у дрібний принт. Монарх був у чудовому настрої, що було помітно на знімках.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

На вихідних монарша пара також відвідала недільну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, графство Норфолк, де король все ще проводить свою зимову відпустку.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie