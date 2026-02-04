Королева Камілла в сукні улюбленого бренду і в компанії короля Чарльза відвідала прийом

Королева Камілла / © Associated Press

Захід був організований на честь співробітників місцевих та регіональних органів влади, які працюють на благо суспільства по всьому Сполученому Королівству.

Королева Камілла / © Associated Press

До палацу королева приїхала в чорній сукні з білою вишивкою на грудях від Fiona Clare і доповнила вбрання перлиною прикрасою на шиї, а також золотим ланцюжком з підвіскою з ініціалами п’ятьох онуків. Також Камілла зробила фірмове укладання та вечірній макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз прибув на прийом у сірому картатому костюмі, смугастій сорочці та краватці у дрібний принт. Монарх був у чудовому настрої, що було помітно на знімках.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

На вихідних монарша пара також відвідала недільну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, графство Норфолк, де король все ще проводить свою зимову відпустку.