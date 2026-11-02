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Королева Камілла в сукні улюбленого бренду приєдналася до короля Чарльза на святі
Королева Камілла днями приєдналася до короля Чарльза III у поїздці на Кариби.
Королівське подружжя було присутнє на параді на честь Дня незалежності на стадіоні для крикету імені сера Вівіана Річардса в Норт-Саунді, Антигуа та Барбуда.
Королева Камілла одяглася з цієї нагоди в молочно-білу сукню від Анни Валентайн, до неї підібрала кремові туфлі на підборах і доповнила образ золотим ланцюжком з підвіскою з ініціалами її дітей, а також своїм улюбленим браслетом на зап'ясті від Van Cleef & Arpels.
Її зачіска була трохи скуйовдженою, оскільки на вулиці йшов дощ і була підвищена вологість. Король Чарльз одягнувся в пісочний костюм, білу сорочку і строкату краватку. Також у нього на піджаку була пришпилена червона макова брошка, яку члени королівської родини носять зазвичай у листопаді на згадку про загиблих у всіх військових конфліктах за участю Великої Британії та країн Співдружності.
Раніше, нагадаємо, Камілла з'явилася на заході на Карибах у бірюзовій сукні та з мереживною парасолькою.