Королева Камілла в сукні улюбленого бренду приєдналася до короля Чарльза на святі

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Реклама

Королівське подружжя було присутнє на параді на честь Дня незалежності на стадіоні для крикету імені сера Вівіана Річардса в Норт-Саунді, Антигуа та Барбуда.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла одяглася з цієї нагоди в молочно-білу сукню від Анни Валентайн, до неї підібрала кремові туфлі на підборах і доповнила образ золотим ланцюжком з підвіскою з ініціалами її дітей, а також своїм улюбленим браслетом на зап'ясті від Van Cleef & Arpels.

Реклама

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Її зачіска була трохи скуйовдженою, оскільки на вулиці йшов дощ і була підвищена вологість. Король Чарльз одягнувся в пісочний костюм, білу сорочку і строкату краватку. Також у нього на піджаку була пришпилена червона макова брошка, яку члени королівської родини носять зазвичай у листопаді на згадку про загиблих у всіх військових конфліктах за участю Великої Британії та країн Співдружності.

Реклама

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, Камілла з'явилася на заході на Карибах у бірюзовій сукні та з мереживною парасолькою.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Новини партнерів