Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Їхні Величності прибули до палацу, де поспілкувалися з юними вихованцями школи. Королева Камілла, як відомо, обожнює балет, і є покровителькою Королівської академії танцю, а також покровителькою балетної школи Елмхерст (Elmhurst Ballet School) у Бірмінгемі. Вона зайняла цю посаду 2006 року, ще будучи герцогинею Корнуольською, і зберегла патронаж після сходження на престол.

Король Чарльз і королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Сьогодні на прийомі Її Величність з'явилася в темно-синій сукні довжини міді з довгими рукавами, що відрізняється об'ємною плісованою вставкою-жабо в дрібну складку на грудях від горловини до лінії талії та спідницею, що вільно струмує до низу. Взула чорні чоботи з закругленим носом на невисокому стійкому підборі.

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Король Чарльз і королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Образ Камілла доповнила брошкою у вигляді балерини від її улюбленого французького бренду Van Cleef & Arpels, виготовлена з 18-каратного жовтого золота з діамантами, бірюзою та лазуритом. Королева регулярно обирає саме цю брошку для заходів, пов'язаних із балетом. Також на ній сережки-висячки з синім камінням та кілька браслетів на зап'ястях, зокрема й її улюблений від Van Cleef & Arpels. Камілла зробила укладання та легкий макіяж, що відповідає приводу.

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Король Чарльз і королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Король Чарльз обрав для виходу світло-сірий двобортний костюм-двійку, ймовірно, від Anderson & Sheppard, білу класичну сорочку і доповнив лук шовковою краваткою у дрібний геометричний візерунок у сіро-синіх тонах. У нагрудній кишені піджака Його Величності була акуратно складена шовкова хустка з принтом, а на мізинці лівої руки одягнена його незмінна золота родинна печатка принца Уельського. Взутий монарх був у чорні туфлі.

Король Чарльз і королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

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