Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Король Чарльз цього дня знову одягнув світлий костюм, який поєднував із білою сорочкою та краваткою в принт, а також коричневими туфлями із замші. Монарх носить червону макову брошку на грудях і одягнув сонцезахисні окуляри.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Його дружина королева Камілла була одягнена в біле вбрання, що складалося туніки та штанів, швидше за все від бренду Fiona Clare. На грудях у неї була пришпилена брошка у вигляді маку, а на шиї був золотий ланцюжок з пластинчастою підвіскою з ініціалами її п'ятьох онуків. Також на зап'ясті у королеви був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels з колекції Alhambra з синім агатом, який вона часто носить і заручальна каблучка королеви-матері Єлизавети на пальці, а у вухах перлинні сережки-висячки.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Пізніше того ж дня Камілла виступила на жіночому форумі в Американському університеті Антигуа в Осборні, Антигуа та Барбуда.

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Королева Камілла / © Associated Press

Днем раніше ми показували, як король Чарльз розсердився через те, що під час церемонії почався тропічний дощ, а йому ніхто не подав парасольку і монарх змок до нитки.

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