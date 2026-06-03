Королева Камілла в улюбленій гороховій сукні відкрила новий сад у Лондоні

Королева Камілла / © Associated Press

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Камілла високо оцінила чудовий новий лікарняний сад на даху, офіційно відкривши його вчора вдень. Це місце відпочинку для пацієнтів, їхніх сімей та співробітників Національної служби охорони здоров’я.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева захопилася новим відкритим простором у лікарні Святого Георгія, де ростуть дерева, чагарники та квіти, а також багато місць для відпочинку, сказавши: «Упевнена, що всі пацієнти, які вийшли на свіже повітря, матимуть від цього величезну користь».

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

На заході вона з’явилася у чорній сукні в гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, доповнивши образ сережками з перлами та діамантами, браслетом Van Cleef & Arpels, улюбленою пластинчастою підвіскою на шиї, а також лаконічною зачіскою і макіяжем.

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Королева Камілла / © Associated Press

А вчора ввечері королева Камілла склала компанію своєму чоловікові королю Чарльзу на заході в Сент-Джеймському палаці, коли вони відвідали прийом на честь 125-річчя благодійної організації Cancer Research UK.

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