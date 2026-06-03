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Королева Камілла в улюбленій гороховій сукні відкрила новий сад у Лондоні
Королева Камілла відвідала відкриття саду на даху нейрореанімаційного відділення лікарні Святого Георгія у Лондоні.
Камілла високо оцінила чудовий новий лікарняний сад на даху, офіційно відкривши його вчора вдень. Це місце відпочинку для пацієнтів, їхніх сімей та співробітників Національної служби охорони здоров’я.
Королева захопилася новим відкритим простором у лікарні Святого Георгія, де ростуть дерева, чагарники та квіти, а також багато місць для відпочинку, сказавши: «Упевнена, що всі пацієнти, які вийшли на свіже повітря, матимуть від цього величезну користь».
На заході вона з’явилася у чорній сукні в гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, доповнивши образ сережками з перлами та діамантами, браслетом Van Cleef & Arpels, улюбленою пластинчастою підвіскою на шиї, а також лаконічною зачіскою і макіяжем.
А вчора ввечері королева Камілла склала компанію своєму чоловікові королю Чарльзу на заході в Сент-Джеймському палаці, коли вони відвідали прийом на честь 125-річчя благодійної організації Cancer Research UK.