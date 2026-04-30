Королева Камілла в улюбленій леопардовій сукні та кейпнакидці відвідала світський вечір у Нью-Йорку

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Королівське подружжя побувало на прийомі в рамках Greater Together, а урочистий захід відбувся в аукціонному будинку Christie’s, заснованому у Великій Британії.

Король Чарльз і королева Камілла разом з’явилися на заході, організованому в партнерстві з The King’s Trust, благодійною організацією, заснованою монархом 1976 року для допомоги молоді. Зустріч продемонструвала культурний вплив Великої Британії на Нью-Йорк через мистецтво, спорт і громадські ініціативи, включно з зусиллями King’s Trust America щодо зміни життя молоді.

Король Чарльз і королева Камілла в Нью-Йорку / © Getty Images

Король виступив на заході з промовою, підкресливши роки, які він присвятив роботі в Королівському фонді (який до його коронації 2023 року, звісно ж, був відомий як Фонд принца), та те, як він був винагороджений за це.

Реклама

«Це неймовірний, але водночас незвичайний момент — усвідомлення того, що минуло вже 50 років, відколи я заснував цей фонд, — сказав він присутнім. — Створити його було доволі складно, але ми це зробили».

Королева одяглася цього дня в леопардову сукню і короткий чорний кейпжакет, взула сатинові туфлі на невисоких підборах, а в руках несла клатч чорного кольору від бренду Launer. Камілла доповнила лук золотими сережками з діамантами та перлинним кольє на шиї, а також своїм улюбленим браслетом від французького бренду Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз і королева Камілла в Нью-Йорку / © Getty Images

Король Чарльз був одягнений у синій картатий костюм, світлу смугасту сорочку та сіру краватку в принт, а в нагрудній кишені його піджака, як завжди, була хустка.

Раніше цього ж дня королева Камілла зустрілася з Сарою Джесікою Паркер у Національній бібліотеці Нью-Йорка.

Реклама

Сара Джессіка Паркер і королева Камілла / © Associated Press

Новини партнерів