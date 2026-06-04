Королева Камілла в улюбленій сукні-сорочці влаштувала чаювання в Кларенс-гаусі

Королева Камілла / © Associated Press

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Королева Камілла відвідала заходи "Великий обід" у Британській бібліотеці в Лондоні, присвячений Національному року читання.

Королева Камілла / © Associated Press

Після цього Камілла відчинила двері своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус для особливого чаювання на честь тяжкохворих дітей. Захід відбувся за підтримки організації Dreams and Wishes - благодійної організації, керованої волонтерами, яка надає підтримку дітям із небезпечними для життя захворюваннями та їхнім сім'ям.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

На обидва ці заходи королева приїхала в зеленій сукні-сорочці Liberty London, прикрашеній павичем пір'ям, у неї на шиї був золотий ланцюжок, а на зап'ясті улюблений браслет Van Cleef and Arpels та ще кілька інших браслетів. Також Камілла підібрала до образу гарні сережки із бірюзою.

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Нагадаємо, раніше ми показували, який образ королева Камілла обрала для того, щоб відкрити новий садок у Лондоні в лікарні Святого Георгія.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

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