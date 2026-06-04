- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Камілла в улюбленій сукні-сорочці влаштувала чаювання в Кларенс-гаусі
Її Величність відвідала вчора у столиці два різні заходи.
Королева Камілла відвідала заходи "Великий обід" у Британській бібліотеці в Лондоні, присвячений Національному року читання.
Після цього Камілла відчинила двері своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус для особливого чаювання на честь тяжкохворих дітей. Захід відбувся за підтримки організації Dreams and Wishes - благодійної організації, керованої волонтерами, яка надає підтримку дітям із небезпечними для життя захворюваннями та їхнім сім'ям.
На обидва ці заходи королева приїхала в зеленій сукні-сорочці Liberty London, прикрашеній павичем пір'ям, у неї на шиї був золотий ланцюжок, а на зап'ясті улюблений браслет Van Cleef and Arpels та ще кілька інших браслетів. Також Камілла підібрала до образу гарні сережки із бірюзою.
Нагадаємо, раніше ми показували, який образ королева Камілла обрала для того, щоб відкрити новий садок у Лондоні в лікарні Святого Георгія.