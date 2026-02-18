ТСН у соціальних мережах

117
1 хв

Королева Камілла в улюбленому пальті разом із королем Чарльзом відвідала захід

У короля Чарльза та королеви Камілли сьогодні відбувся спільний вихід у світ.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Їхні королівські Величності відвідали громадський та сімейний центр Barking Learning Centre, в якому розташована бібліотека Баркінга і який об’єднує широкий спектр муніципальних служб, партнерських організацій та місцевих груп, що підтримують місцеву спільноту.

Камілла одяглася в улюблене верблюже пальто, під яким виднілася сукня в принт пейслі довжиною міді, і доповнила лук замшевими високими чоботями до тону на підборах. В руках королеви була молочно-біла сумка на короткій ручці, а на руках шкіряні чорні рукавички.

Королева Камілла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла и король Чарльз / © Getty Images

Королева зробила зачіску та макіяж, а до пальта прикріпила кумедну брошку у вигляді зайця, також у неї у вухах були сережки-висячки із золота та перлів.

Король Чарльз сьогодні був у темно-сірому смугастому костюмі, який ідеально доповнювала біла сорочка в тонку смужку і світло-блакитна краватка в принт зебри. У нагрудній кишені піджака монарх мав хустку.

Учора, нагадаємо, Камілла відвідувала місто Бат, де завітала на мистецьку виставку та побувала у книжковій лавці.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

117
