Королева Камілла в улюбленому пальті та хутряному капелюсі відвідала з Чарльзом службу

Король Чарльз та королева Камілла сходили на недільну службу.

Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Їхні королівські Величності були зафіксовані, коли залишали церкву Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, графство Норфолк, після традиційної недільної служби.

Королева одяглася в пальто верблюжого кольору від Anna Valentine, яке носила з капелюхом зі штучного хутра Lock & Co, високими чорними чоботами Russell and Bromley та своєю улюбленою смарагдовою сумкою Demellier London.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Також Камілла одягла шкіряні рукавички, на грудях у неї була діамантова брошка, а у вухах сережки з перлів. Король Чарльз також одягнув пальто в ялинку, яке носить уже багато років і поєднував його з білою сорочкою та світло-сірим костюмом, а також сірою краваткою в принт.

Нагадаємо, на вихідних король приїхав підтримати бігунів на пробіжці в Сандрінгемі, яка була організована у партнерстві з благодійною організацією Move Against Cancer на підтримку людей, які живуть із раком та пережили його.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

