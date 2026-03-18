Король Чарльз і королева Камілла з президентським подружжям Нігерії та принцом і принцесою Уельськими / © Associated Press

Реклама

78-річна королева Камілла сьогодні мала неймовірно елегантний вигляд у ніжно-рожевій сукні-пальті з атласними лацканами від Fiona Clare та витонченими парними брошками у вигляді діамантової квітки. Вона доповнила образ рукавичками, капелюхом з пелюстками в тон Philip Treacy та класичними туфлями на підборах, а в руках тримала маленьку сумку Lady Dior. У вухах у королеви були перлинні сережки-кліпси. Цей образ Її Величність уже неодноразово демонструвала на публіці. У вересні 2023 року вона була в цьому самому пальті і цьому ж капелюсі, коли прибула з Чарльзом з триденним візитом до Франції.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні Чарльз і Камілла очолили офіційний прийом, привітавши президента Болу Ахмеда Тінубу та першу леді Олуремі Тінубу у Віндзорському замку. Королеву також зазнімкували в одній кареті з першою леді.

Монарх був одягнений у фрак і сірі штани в смужку, білу сорочку та чорний жилет, а також одну зі своїх блакитних краваток у дрібний принт. Чарльз мав капелюх-циліндр, який тримав у руці.

Реклама

Це перший державний візит лідера цієї західноафриканської країни до Великої Британії за 37 років, а також перший державний візит мусульманського лідера під час Рамадану майже за сторіччя.

Королева Камілла та перша леді Нігерії / © Associated Press

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські сьогодні вітали президента Нігерії та його дружину в розкішному готелі Fairmont, розташованому на околиці Віндзорського Великого парку, та супроводжували їх до центру міста для офіційної зустрічі з королем і королевою.