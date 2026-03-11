ТСН у соціальних мережах

Суспільство
65
1 хв

Королева Камілла в улюбленому верблюжому пальті приїхала на кінні змагання

Королева Камілла разом із Зарою Тіндалл відвідали Жіночий день на кінних перегонах у Челтнемі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тіндалл і королева Камілла

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Третій день кінних змагань зазвичай присвячений визначним жінкам у спорті, з деякими з яких Її Величність зустрінеться під час свого візиту. Камілла також вручить трофей переможцю — жокею та тренеру перегонів Queen Mother Champion Steeple Chase.

Камілла приїхала в одному зі своїх улюблених пальт верблюжого кольору від Anna Valentine, яке носила вже дуже багато разів. Образ королева доповнила крислатим капелюхом з пір’ям, сумкою Aspina Loflondon, шкіряними рукавичками та коричневими замшевими чоботями на підборах. Волосся Її Величності було укладене, у вухах були сережки-висячки з діамантами, а на обличчі макіяж.

Зара Тіндалл і королева Камілла в Четнемі / © Getty Images

Зара Тіндалл і королева Камілла в Четнемі / © Getty Images

Зара Тіндалл обрала сьогодні темне пальто без коміра і з поясом, маленький капелюх-пігулку винного кольору та шкіряні рукавички. Вона доповнила образ золотими сережками, а волосся зібрала у зачіску. Тіндалл із чоловіком Майком відвідувала змагання і в перший день їхнього старту.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Також перегони в Челтнемі несподівано відвідала мама принцеси Уельської — Керол Міддлтон.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

65
