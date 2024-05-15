Королева Камілла в улюбленій сукні прийшла на презентацію нового портрета короля Чарльза

Представлено новий драматичний портрет короля Чарльза III.
Художник Джонатан Йео представив королю Чарльзу III його перший офіційний портрет у синій вітальні Букінгемського палацу в Лондоні. На ньому Чарльз зображений у червоній формі валлійської гвардії з червоним фоном і метеликом, що приземлився на його плече. Чарльз 1975 року став полковником полку, як принц Уельський. Нині цю посаду обіймає його син Вільям.
"Для мене було привілеєм та задоволенням отримати замовлення від The Drapers' Company на написання цього портрета Його Величності Короля, першого, який був представлений після його коронації. Коли я почав цей проєкт, Його Величність Король досі був Його Королівською Високістю. Принц Уельський, як і метелик, що летить над його плечем, якого я намалював, цей портрет розвивався в міру того, як змінювалася роль суб'єкта в нашому суспільному житті", — сказав Йео у своїй заяві.
На презентації була присутня і королева Камілла. Вона одягла одну зі своїх улюблених суконь у принт пір'я та бежеві туфлі-човники на невисоких підборах.
Художник, до речі, писав і портрет королеви, і навіть портрет принца Філіпа. Вони були опубліковані в Instagram королівського палацу.
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Нагадаємо, нещодавно Чарльз розповів про те, з яким побічним ефектним зіткнувся під час лікування раку.
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