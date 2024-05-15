Королева Камілла в улюбленій сукні прийшла на презентацію нового портрета короля Чарльза

Художник Джонатан Йео представив королю Чарльзу III його перший офіційний портрет у синій вітальні Букінгемського палацу в Лондоні. На ньому Чарльз зображений у червоній формі валлійської гвардії з червоним фоном і метеликом, що приземлився на його плече. Чарльз 1975 року став полковником полку, як принц Уельський. Нині цю посаду обіймає його син Вільям.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

"Для мене було привілеєм та задоволенням отримати замовлення від The Drapers' Company на написання цього портрета Його Величності Короля, першого, який був представлений після його коронації. Коли я почав цей проєкт, Його Величність Король досі був Його Королівською Високістю. Принц Уельський, як і метелик, що летить над його плечем, якого я намалював, цей портрет розвивався в міру того, як змінювалася роль суб'єкта в нашому суспільному житті", — сказав Йео у своїй заяві.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

На презентації була присутня і королева Камілла. Вона одягла одну зі своїх улюблених суконь у принт пір'я та бежеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Художник, до речі, писав і портрет королеви, і навіть портрет принца Філіпа. Вони були опубліковані в Instagram королівського палацу.

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Нагадаємо, нещодавно Чарльз розповів про те, з яким побічним ефектним зіткнувся під час лікування раку.

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