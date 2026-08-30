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Королева Камілла відіграє ключову роль у поверненні Гаррі та Меган до королівського життя
Королева Камілла зіграє центральну роль налагодженні взаєморозуміння між герцогом і герцогинею Сассекськими та іншою частиною королівської сім’ї, переконавши короля у важливості сім’ї.
Вважається, що саме Камілла допомогла пом’якшити позицію короля по відношенню до сина, який прагне тісніших стосунків зі своїми онуками.
Тепер, за словами інсайдерів із королівської родини, саме її заспокійливий вплив допоміг переконати чоловіка знову впустити сина у своє життя, незважаючи на те, що вона зіткнулася з однією з найрізкіших критичних оцінок у сенсаційній книжці Гаррі «Запасний».
«Королева Камілла твердо вірить у гармонію і цілком здатна бачити загальну картину, яка включає підтримку значущих відносин короля зі своїми онуками і, якщо він того забажає, з Гаррі», — заявило джерело виданню Mirror.
Її Величність була присутня на нещодавній зустрічі в Гайгроув-гаусі між королем та принцом Гаррі, а також Меган Маркл та їхніми дітьми. Минулого тижня Сассекські вразили королівську родину, оголосивши про плани повернутися до Великої Британії з Каліфорнії цього місяця і вже обравши школи для своїх дітей.
Днями ми писали, що герцог і герцогиня прибули приватним рейсом до Бірмінгему. Поки неясно, де саме житимуть Сассекські, хоча ходять чутки про Котсуолдс.