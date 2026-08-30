Королева Камілла відіграє ключову роль у поверненні Гаррі та Меган до королівського життя

Королева Камілла та принц Гаррі

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Вважається, що саме Камілла допомогла пом’якшити позицію короля по відношенню до сина, який прагне тісніших стосунків зі своїми онуками.

Королева Камілла / © Getty Images

Тепер, за словами інсайдерів із королівської родини, саме її заспокійливий вплив допоміг переконати чоловіка знову впустити сина у своє життя, незважаючи на те, що вона зіткнулася з однією з найрізкіших критичних оцінок у сенсаційній книжці Гаррі «Запасний».

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Принц Гаррі / © Associated Press

«Королева Камілла твердо вірить у гармонію і цілком здатна бачити загальну картину, яка включає підтримку значущих відносин короля зі своїми онуками і, якщо він того забажає, з Гаррі», — заявило джерело виданню Mirror.

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Її Величність була присутня на нещодавній зустрічі в Гайгроув-гаусі між королем та принцом Гаррі, а також Меган Маркл та їхніми дітьми. Минулого тижня Сассекські вразили королівську родину, оголосивши про плани повернутися до Великої Британії з Каліфорнії цього місяця і вже обравши школи для своїх дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Днями ми писали, що герцог і герцогиня прибули приватним рейсом до Бірмінгему. Поки неясно, де саме житимуть Сассекські, хоча ходять чутки про Котсуолдс.

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