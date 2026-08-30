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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Камілла відіграє ключову роль у поверненні Гаррі та Меган до королівського життя

Королева Камілла зіграє центральну роль налагодженні взаєморозуміння між герцогом і герцогинею Сассекськими та іншою частиною королівської сім’ї, переконавши короля у важливості сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла та принц Гаррі

Королева Камілла та принц Гаррі

Вважається, що саме Камілла допомогла пом’якшити позицію короля по відношенню до сина, який прагне тісніших стосунків зі своїми онуками.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Тепер, за словами інсайдерів із королівської родини, саме її заспокійливий вплив допоміг переконати чоловіка знову впустити сина у своє життя, незважаючи на те, що вона зіткнулася з однією з найрізкіших критичних оцінок у сенсаційній книжці Гаррі «Запасний».

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

«Королева Камілла твердо вірить у гармонію і цілком здатна бачити загальну картину, яка включає підтримку значущих відносин короля зі своїми онуками і, якщо він того забажає, з Гаррі», — заявило джерело виданню Mirror.

Її Величність була присутня на нещодавній зустрічі в Гайгроув-гаусі між королем та принцом Гаррі, а також Меган Маркл та їхніми дітьми. Минулого тижня Сассекські вразили королівську родину, оголосивши про плани повернутися до Великої Британії з Каліфорнії цього місяця і вже обравши школи для своїх дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Днями ми писали, що герцог і герцогиня прибули приватним рейсом до Бірмінгему. Поки неясно, де саме житимуть Сассекські, хоча ходять чутки про Котсуолдс.

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