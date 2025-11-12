ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Суспільство
101
1 хв

Королева Камілла влаштувала прийом у Кларенс-гаусі, на якому несподівано з’явилася голлівудська зірка

Королева Камілла організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі — їхній із королем Чарльзом резиденції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

На заході зненацька з’явилася голлівудська акторка та продюсерка Сара Джесіка-Паркер. Вона була однією із суддів цьогорічного конкурсу Букерівської премії, а 78-річна королева влаштувала прийом для авторів і спонсорів нещодавно оголошеної Дитячої Букерівської премії.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

На прийомі королева Камілла з’явилася у білій гороховій блузці та чорному сарафані від Fiona Clare і взута у чорні високі замшеві чоботи Russell and Bromley. У неї на грудях була брошка «Червоний мак», у вухах перлинні сережки-висячки, волосся укладене в класичну зачіску та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Гості на прийомі у королеви Камілли в Кларенс-гаусі / © Associated Press

Гості на прийомі у королеви Камілли в Кларенс-гаусі / © Associated Press

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Окрім прийому у Кларенс-гаусі, у вівторок королева Камілла виконала ще одне королівське доручення. Разом із королем Чарльзом та принцом Вільямом вона влаштувала прийом для ветеранів у Віндзорському замку в межах святкування Дня перемир’я, яке проводить королівська родина.

Король Чарльз і королева Камілла на прийомі у Віндзорському замку / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла на прийомі у Віндзорському замку / © Associated Press

А вдень 11 листопада королева з’явилася на заході «Макі в Паддінгтон» на станції Чіппенхем у День перемир’я, організований Great Western Railway, щоб віддати шану залізничникам та всім, хто служив.

Наступна публікація

