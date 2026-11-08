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Королева Камілла вперше продемонструвала антикварну діамантову брошку: який вигляд має її прикраса 18 століття
Вони відвідали зворушливу подію, яка є традиційною частиною календаря британської королівської родини.
Король Чарльз і королева Камілла після свого туру Карибським басейном приєдналося до принца Вільяма, Кейт Міддлтон та інших членів королівської родини на Фестивалі пам’яті — щорічному заході, який відбувається в лондонському Королівському Альберт-холі.
Щорічний захід присвячений пам’яті загиблих військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності. Усі представники королівської родини були одягнені в темне вбрання, доповнене червоними маковими брошками — символом пам’яті у Великій Британії. Вважається, що традиція, започаткована 1921 року і бере свій початок із вірша Джона Маккрея «На полях Фландрії».
Камміла обрала для події стриману чорну сукню розкольошену до низу. Вбрання мало довгі рукави та було декороване мереживом. Сукню королева доповнила вечірніми сатиновими туфлями, сумкою-клатчем, жакетом та кількома лаконічними коштовностями, зокрема своїм улюбленим браслетом.
Однак головною родзинкою луку Камілли стала антикварна діамантова брошка, яку вона причепила на сукню. Прикрасу королева продемонструвала на публіці вперше, а виготовлена вона з різноманітних діамантів старого огранювання, срібла, коштовність датіється приблизно 1770 роком і була продана на аукціоні Christie’s в Лондоні 13 червня 2007 року.