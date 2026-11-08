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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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704
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Королева Камілла вперше продемонструвала антикварну діамантову брошку: який вигляд має її прикраса 18 століття

Вони відвідали зворушливу подію, яка є традиційною частиною календаря британської королівської родини.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Чарльз і королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла після свого туру Карибським басейном приєдналося до принца Вільяма, Кейт Міддлтон та інших членів королівської родини на Фестивалі пам’яті — щорічному заході, який відбувається в лондонському Королівському Альберт-холі.

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Щорічний захід присвячений пам’яті загиблих військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності. Усі представники королівської родини були одягнені в темне вбрання, доповнене червоними маковими брошками — символом пам’яті у Великій Британії. Вважається, що традиція, започаткована 1921 року і бере свій початок із вірша Джона Маккрея «На полях Фландрії».

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Камміла обрала для події стриману чорну сукню розкольошену до низу. Вбрання мало довгі рукави та було декороване мереживом. Сукню королева доповнила вечірніми сатиновими туфлями, сумкою-клатчем, жакетом та кількома лаконічними коштовностями, зокрема своїм улюбленим браслетом.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Однак головною родзинкою луку Камілли стала антикварна діамантова брошка, яку вона причепила на сукню. Прикрасу королева продемонструвала на публіці вперше, а виготовлена вона з різноманітних діамантів старого огранювання, срібла, коштовність датіється приблизно 1770 роком і була продана на аукціоні Christie’s в Лондоні 13 червня 2007 року.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Брошка королеви Камілли

Брошка королеви Камілли

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