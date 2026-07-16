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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Королева Камілла вперше публічно розповіла про трагедію, яка сталася з її матір'ю

У середу королева Камілла відзначила 40-річчя Королівського товариства боротьби з остеопорозом у Кларенс-гаусі, промовивши проникливу промову.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Дружина короля Чарльза відверто розповіла про трагедію смерті своєї матері в зворушливій мові.

Камілла втратила свою матір, Розалінд Шанд, і бабусю, Соню, через важке захворювання кісток, і цей досвід спонукав її стати покровителькою тодішнього Національного товариства боротьби з остеопорозом 1997 року, а потім і його президенткою 2001 року.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

"Моя дорога мама померла від остеопорозу", - розповіла Камілла слухачам, додавши: "Ми з сім'єю практично нічого не знали про це руйнівне захворювання і були сповнені рішучості дізнатися про нього більше", - цитує її слова журнал Hello!.

«Ми не могли зрозуміти, як наша мати могла відчувати стільки болю, втратити кілька сантиметрів у зрості і при цьому не отримати жодного лікування від лікарів. Жахлива проблема в тому, що остеопороз — це тихий злодій, який ховається на очах у всіх».

«Це завдає непоправної шкоди глибоко всередині нашого тіла, поки, надто пізно, ми не зрозуміємо, що шкоди вже завдано. Не усвідомлюючи цього, наші кістки втрачають свою щільність і міцність, поки раптово проста, звичайна дія — підняти онука, послизнутися або навіть чхнути — не перетворюється на подію, яка змінює життя, оскільки наші кістки ламаються».

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

2002 року, у своїй першій публічній промові, Камілла розповіла про болючі страждання своєї матері, яка померла 1994 року у віці 72 років.

Камілла також має сестру, Аннабель Елліот, а її брат Марк Шанд, на жаль, помер 2014 року після падіння в Нью-Йорку.

Королева Камілла з сестрою Аннабель / © Getty Images

Королева Камілла з сестрою Аннабель / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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