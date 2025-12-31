Королева Камілла вперше розповіла про те, як зазнала домагань в публічному місці

Королева Камілла / © Getty Images

Королева розповіла про те, як вона дала відсіч чоловікові, який намагався приставати до неї в поїзді, що прямував до Паддінгтона, коли вона була підлітком у 1960 роках.

Це сталося у спеціальній програмі Radio 4 Today, де королева вперше відверто розповіла про цей пережитий досвід.

Камілла згадала, як прямувала на зустріч із матір'ю, коли «цей чоловік, напав на мене», додавши: «Я дала відсіч». «Я пам'ятаю, як вийшла з поїзда, і моя мати подивилася на мене і сказала: „Чому в тебе волосся стало дибки, і чому на твоєму пальті немає ґудзика?“ На мене напали фізично, але я пам'ятаю, що була в люті, і мене це дуже розлютило», сказала Камілла, пише express .

Королева Камілла / © Associated Press

Королева сказала, що спогад про пережитий нею напад довгий час ховався в підсвідомості.

Програма, в якій брала участь королева, була показана напередодні нового року у спеціальному випуску. За наявною інформацією, Камілла розповіла про свій досвід, щоб пояснити, як домагання чи сексуальні напади на жінок можуть призвести до серйозніших проблем.

Інформація про те, що королева стала жертвою спроби непристойного нападу, вперше з'явилася у серпні у книжці Валентайна Лоу під назвою «Влада та палац». Як повідомляється, у розмові з Борисом Джонсоном 2008 року вона сказала йому: «Я зробила те, чого мене навчила мати. Я зняла туфлю і вдарила його підбором по яйцях». Потім вона повідомила про інцидент у поліцію на вокзалі Паддінгтон, і чоловіка заарештували.

Королева Камілла / © Getty Images

У межах своїх королівських обов'язків королева понад десять років веде кампанію проти домашнього та сексуального насильства.