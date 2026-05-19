Королева Камілла вийшла у світ з новою люксовою сумкою улюбленого бренду принцеси Діани вартістю 6 000 доларів

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Їхні Величності були присутні на заході, присвяченому фестивалю Fleadh Cheoil na hEireann, який відбудеться у Белфасті в серпні.

На Каміллі сьогодні було небесно-блакитне пальто з поясом на талії від Anna Valentine, а в руках вона тримала сумку Lady Dior бежевого відтінку з овечої шкіри, вартість якої становить 6 000 доларів. Такі сумки любила носити свого часу принцеса Уельська Діана, перша дружина Чарльза.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Образ королева доповнила двокольоровими туфлями від Сhanel на підборах і блакитною хусткою на шиї. Вона прикріпила до пальта брошку у вигляді конюшини з бірюзою, наділа перлинні сережки-висячки та свій улюблений браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агату за 5 123 долари.

Реклама

Королева Камілла та її нова сумка Lady Dior / © Getty Images

Король Чарльз обрав для цієї поїздки світло-сірий костюм, який поєднав із білою картатою сорочкою та сірою краваткою у принт.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Учора, нагадаємо, королівське подружжя відвідало Chelsea Flower Show 2026 у Лондоні. Там Камілла з’явилася у сукні та жакеті від Fiona Clare, взяла клатч Bottega Veneta чорного кольору і взула туфлі-човники з чорної замші від Eliot Zed.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Новини партнерів