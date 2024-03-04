Королева Камілла взяла відпустку і не виконуватиме обов'язків: що сталося

Колева Камілла старанно виконувала свій королівський обов'язок від початку лютого і до кінця минулого тижня, а тепер збирається взяти заслужену перерву.

Від того часу, як 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз III не буде відвідувати громадські заходи оскільки лікується від раку, його дружина Камілла взялася за роботу на повну силу. Вона їздила з Лондона до Сандрінгема, де перебуває її чоловік і потім назад до Лондона, щоб відвідувати заходи та організовувати прийоми, які має організовувати.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Тепер до 11 березня у щоденнику Камілли немає жодних публічних заходів, і передбачається, що вона проведе деякий час, відпочиваючи з королем та своєю родиною, повідомляє express із посиланням на The Times.

А 11 березня королева відвідає службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві, на якій король Чарльз також не буде присутнім. Проте король продовжує роботу з документами та періодично проводить приватні аудієнції. Наразі Камілла є найстаршим членом королівської сім'ї, яка виконує свої обов'язки.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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