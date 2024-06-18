Королева Камілла з'явилася на параді в особливій брошці Єлизавети II: що це за прикраса

Королева була одягнена цього дня в блідо-зелене пальто від Anna Valentine і в крислатий кремовий капелюх Philip Treacy, а також носила брошку Гренадерської гвардії, яка раніше належала королеві Єлизаветі II.

Король Чарльз III та королева Камілла на параді Trooping the Colour 2024 / Фото: Getty Images

"Прикрашена діамантами, сапфірами, рубінами та смарагдами, а також вензелем батька покійної королеви Єлизавети II – короля Георга VI. Єлизавета вперше одягла брошку під час параду гренадерської гвардії у свій 16-й день народження 1942 року. А потім носила її багато разів.

Принцеса Єлизавета перевіряла частини гренадерської гвардії на складі в Англії, 21 березня 1945 року, головнокомандувачем якої вона була / Фото: Associated Press

Вона продовжувала носити її на різних парадах та перевірках гренадерської гвардії протягом усього свого правління. Востаннє вона з'являлася в ній у Віндзорському замку 2018 року", — розповів експерт з ювелірних прикрас виданню express.co.uk.

Дружина короля Чарльза вперше продемонструвала брошку на церемонії у Букінгемському палаці у квітні 2023 року. І присутність цієї вишуканої прикраси на заході цього року говорить про те, що брошка залишатиметься цінним аксесуаром ще довгі роки.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла стала полковником гренадерської гвардії 2022 року, коли герцог Йоркський був змушений відмовитися від усіх своїх військових посад. А брошку Єлизавети II вона носила на заході у квітні 2023 року.

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