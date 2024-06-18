Королева Камілла з'явилася на параді в особливій брошці Єлизавети II: що це за прикраса

Королева Камілла вдягла на святкування дня народження короля Чарльза III особливу брошку.
Королева була одягнена цього дня в блідо-зелене пальто від Anna Valentine і в крислатий кремовий капелюх Philip Treacy, а також носила брошку Гренадерської гвардії, яка раніше належала королеві Єлизаветі II.
"Прикрашена діамантами, сапфірами, рубінами та смарагдами, а також вензелем батька покійної королеви Єлизавети II – короля Георга VI. Єлизавета вперше одягла брошку під час параду гренадерської гвардії у свій 16-й день народження 1942 року. А потім носила її багато разів.
Вона продовжувала носити її на різних парадах та перевірках гренадерської гвардії протягом усього свого правління. Востаннє вона з'являлася в ній у Віндзорському замку 2018 року", — розповів експерт з ювелірних прикрас виданню express.co.uk.
Дружина короля Чарльза вперше продемонструвала брошку на церемонії у Букінгемському палаці у квітні 2023 року. І присутність цієї вишуканої прикраси на заході цього року говорить про те, що брошка залишатиметься цінним аксесуаром ще довгі роки.
Нагадаємо, королева Камілла стала полковником гренадерської гвардії 2022 року, коли герцог Йоркський був змушений відмовитися від усіх своїх військових посад. А брошку Єлизавети II вона носила на заході у квітні 2023 року.
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