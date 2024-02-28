Королева Камілла з'явилася на службі у сентиментальних брошах Єлизавети II

Вчорашня поява королеви Камілли на службі пам'яті на честь короля Греції Костянтина II не залишила байдужими королівських шанувальників.

Її Величність очолювала королівську родину за відсутності короля Чарльза III і мала чудовий вигляд. Вона одягла темно-синій костюм у смужку, капелюх з пір'ям Philip Treacy, в руках тримала сумку Chanel і взула туфлі Eliot Zed.

На поминальну службу до Віндзора королева Камілла одягла дві чудові діамантові брошки від Cartier, кожна з яких несе в собі сентиментальний зміст.

Перша брошка була виготовлена ​​Cartier для високоповажної місіс Гревілл 1930 року. Друга кліпса, ідентична першій, була замовлена 1937 року. Брошки Greville Ivy Leaf Clips прикрашені центральним діамантом та платиновим паве з листя плюща.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Як розповів express експерт в ювелірному бізнесі Максвелл Стоун у цих прикрасах цікава історія. Колись король Георг VI та королева Єлизавета подарували ці брошки своїй дочці принцесі Єлизаветі на її 21-й день народження. Вона одягала їх через 75 років на свій платиновий ювілей. Те, що королева Камілла вирішила одягнути ці брошки королеви Єлизавети II під час служби, має величезне значення, несучи не тільки грошову цінність, а й багату спадщину історії та поваги".

Вартість кожної з цих брошів становить 31 000 фунтів стерлінгів (39 тисяч доларів).

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що є в ювелірній скриньці королеви Камілли, яку вона носила ще до того, як отримала титул королеви-консорта.

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