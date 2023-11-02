Королева Камілла з'явилася на заході у улюбленій прикрасі королеви Єлизавети II

Королева Камілла після смерті Її Величності королеви Єлизавети II отримала право носити її прикраси і під час поїздки до Кенії одягла одну з улюблених брошів покійної королеви.

У перший день візиту Камілла була в білій сукні з крепового шовку від Анни Валентайн, доповнивши вбрання діамантовою брошкою у вигляді устриць, що належала покійній королеві Єлизаветі. Вона прикрашена діамантовим паве навколо єдиної перлини.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II у брошці / Фото: Getty Images

Брошці понад 100 років, вона виготовлена ​​1919 року і належала колись матері Єлизавети II – королеві Єлизаветі. Та регулярно носила цю прикрасу, особливо під час святкування свого 100-річчя у Великій Британії. Після її смерті брошку успадкувала її дочка Єлизавета II, а тепер її носить дружина короля Чарльза III Камілла.

Принцеса Маргарет зі своєю матір'ю королевою Єлизаветою (яка носить діамантову брошку) / Фото: Getty Images

Очевидно, що королева Камілла не просто так одягла в Кенії саме цю прикрасу. Адже Кенія тісно пов'язана із колишньою монархинею. Принцеса Єлизавета відвідувала мисливський заповідник у Кенії, коли дізналася, що стала королевою 1952 року.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші прикраси королеви Камілли.

Читайте також: