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Королева Камілла захопила розкішним аутфітом на церемонії у Шотландії
Король Чарльз і королева Камілла прибули вчора на церемонію відкриття Ігор Співдружності до Глазго, у Шотландії.
Монарша пара здійснила подорож із замку Балморал у Шотландії до концертної зали The Hydro у Глазго, де офіційно відкрили Ігри Співдружності 2026 року.
Король та королева офіційно дали старт десятиденним спортивним змаганням на арені OVO Hydro.
Королева Камілла одяглася в кобальтово-синій комбінезон від Anna Valentine, взута була в туфлі-човники в тон від Eliot Zed із синьої замші зі шкіряним носком, а в руках тримала клатч Launer.
Королівський образ доповнював позолочений кулон з рубіном (її камінь місяця народження липня) у центрі та з 5 ініціалами її онуків та браслет Vintage Alhambra з 5 мотивами з 18-каратного жовтого золота та агату від Van Cleef Arpels. Також королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж.
Король Чарльз одягнув цього дня темно-синій костюм у поєднанні зі світлою сорочкою та краваткою у принт. Короля підтримував його молодший брат, принц Едвард, якого також помітили у королівській ложі.