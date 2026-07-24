ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла захопила розкішним аутфітом на церемонії у Шотландії

Король Чарльз і королева Камілла прибули вчора на церемонію відкриття Ігор Співдружності до Глазго, у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Монарша пара здійснила подорож із замку Балморал у Шотландії до концертної зали The Hydro у Глазго, де офіційно відкрили Ігри Співдружності 2026 року.

Король та королева офіційно дали старт десятиденним спортивним змаганням на арені OVO Hydro.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла одяглася в кобальтово-синій комбінезон від Anna Valentine, взута була в туфлі-човники в тон від Eliot Zed із синьої замші зі шкіряним носком, а в руках тримала клатч Launer.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Королівський образ доповнював позолочений кулон з рубіном (її камінь місяця народження липня) у центрі та з 5 ініціалами її онуків та браслет Vintage Alhambra з 5 мотивами з 18-каратного жовтого золота та агату від Van Cleef Arpels. Також королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз одягнув цього дня темно-синій костюм у поєднанні зі світлою сорочкою та краваткою у принт. Короля підтримував його молодший брат, принц Едвард, якого також помітили у королівській ложі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie