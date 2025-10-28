ТСН у соціальних мережах

Королева Камілла здивувала публіку новим нетиповим жестом: що зробила дружина монарха

Нещодавно королева Камілла разом із чоловіком королем Чарльзом відвідувала Ватикан.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Під час цієї поїздки у монарха та його дружини відбулася зустріч з Папою Римським Левом XIV, на якій ми побачили королеву у чорному вбранні та з вельми незвичайним головним убором.

Також Камілла, переодягнувшись у білий лук, зустрілася з католицькими сестрами з Міжнародного союзу генеральних настоятельок у Римі. На зустрічі королева з’явилася в білому пальті з гарною вишивкою, під яке одягла білу сукню, взяла з собою клатч до тону вбрання, зробила укладання, макіяж та одягла улюблені прикраси.

Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані / © Getty Images

Нам попалося фото на якому Камілла зазнімкована сидячи у великому червоному шкіряному кріслі, схрестивши руки в дивний жест, який ми раніше ніколи не бачили. Це має такий вигляд немов королева хвилювалася і не почувала себе впевнено, як вона зазвичай почувається, коли складає руки у фірмовий трикутник.

Королева Камілла / © Associated Press

До речі, нещодавно іспанська королева Летиція повторила фірмовий жест руками королеви Камілли на публічному заході в Ов’єдо.

