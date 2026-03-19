Королева Камілла з'явилася на бенкеті в кремовій сукні та сапфіровій тіарі Єлизавети II

Королева Камілла і король Чарльз з президентським подружжям Нігерії / © Getty Images

Королева Камілла викликала фурор на державному бенкеті, з'явившись в елегантній кремовій сукні-пальті з коміром-стійкою від Фіони Клер, що ідеально пасувала до пишності парадних залів Віндзорського замку.

Силует з м'якими лініями виглядав позачасовим та вишуканим, а як доповнення до образу вона обрала добре знайому бельгійську сапфірову тіару — неймовірну прикрасу вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 6,6 мільйонів доларів).

Королева Камілла і король Чарльз з президентським подружжям Нігерії / © Getty Images

Королева неодноразово одягала цю ефектну тіару з важливих випадків, включаючи свій перший державний бенкет як королеви-консорта 2022 року. Камілла поєднувала діадему з відповідними сапфіровими сережками, що колись входили до колекції королеви Єлизавети II, а також з оригінальним діамантовим кольє у вигляді змії на шиї.

Також Камілла носила стрічку і зірку Ордену Підв'язки та Королівського сімейного ордену короля Чарльза III — нагороди, що відображають як її становище, так і її заслуги, що підкреслюють церемоніальне значення цього вечора.

Королева доповнила образ своїм фірмовим м'яким укладанням та макіяжем.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт також справила враження своїм образом на бенкеті, з'явившись у смарагдовому вбранні з прозорими рукавами від Andrew Gn.

