Королева Камілла з'явилася на прийомі з ексклюзивною сумкою зі шкіри гімалайського крокодила

Королева приєдналася до короля Чарльза на кількох заходах на честь 100-річчя від дня народження Єлизавети II.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Учора вдень Чарльз та Камілла оглянули остаточні макети національного меморіалу Єлизавети II у Британському музеї у Лондоні.

Після чого королівське подружжя вирушило на прийом до Букінгемського палацу .

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Цього дня на Її Величності королеві Каміллі було темне пальто від Fiona Clare з білою вишивкою, вона одягла чорні колготи та туфлі-човники Eliot Zed. Також її образ доповнювала ексклюзивна сумка La Sherpa від Atelier Renard Paris вартістю від 3900 євро. На сайті бренду вказано, що дизайнери вперше створили цю стильну сумку-клатч зі шкіри гімалайського крокодила, а її застібка виготовлена ​​вручну в Японії фахівцем з лакування.

На своїй сторінці в Instagram бренд опублікував фото королеви Камілли ще чотири тижні тому, коли вона з'явилася з цією сумкою на іншому заході, та написав:

«Для нас велика честь бачити La Sherpa у темно-синьому крокодилі та нубуку з лаковою застібкою ручної роботи в Японії в руках Її Величності Королеви Камілли».

Королева Камілла / © Getty Images

Також Камілла доповнила свій вчорашній образ перлинним чокером з діамантовою застібкою та браслетом Van Cleef Arpels – однією з її улюблених прикрас.

Наступна публікація

