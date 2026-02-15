Королева Камілла з’явилася на публіці з брошкою майже за 2 мільйони гривень

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла з’явилася на службі в церкві Святої Марії Магдалини, розташованій в маєтку Сандрінгем у Норфолку, минулими вихідними і одягла аксесуар, який ніс у собі глибокий символічний зміст.

Одягнена в м’яке пальто верблюжого кольору від Anna Valentine, яке носила з капелюхом зі штучного хутра Lock & Co, високими чорними чоботами Russell and Bromley і своєю улюбленою смарагдовою сумкою Demellier London, вона доповнила образ брошкою у вигляді геральдичної корони, акуратно приколотою до лацкану її пальто. Брошка, вартість якої оцінюється приблизно в 33 000 фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони гривень), прикрашена сапфірами, рубінами та смарагдами.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Особливість цього виробу полягає у його дизайні. Брошка зображує геральдичну корону доби Тюдорів — мотив, тісно пов’язаний із королівською історією та символікою. Корона Тюдоров посідає чільне місце в індивідуальних королівських вензелях короля Чарльза і королеви Камілли, а також в їхньому загальному вензелі, будучи загальним символом правління і партнерства.

Сама корона має глибоке історичне значення: її часто називають короною Генріха VIII, і вона була втраченим королівським скарбом, знищеним під час Англійської громадянської війни 1649 року, пише express. У сучасну епоху корона Тюдорів замінила корону Святого Едуарда на гербі королеви Єлизавети II — зміна, яка тонко поєднала традиції з еволюцією.

Брошка також вперше була помічена в ювелірній колекції королеви Камілли на початку 2023 року, невдовзі після смерті королеви Єлизавети II та за кілька місяців до коронації короля Чарльза III.

Вона вперше представила цей витвір під час візиту до мечеті у східному Лондоні, а потім ще раз з’явилася на одному із заходів у читальному залі королеви.

Королева Камілла / © Getty Images

