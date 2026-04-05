Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2413
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла з’явилася на публіці з новою гарною брошкою — імовірно подарунком короля

Королева Камілла нещодавно відвідувала службу у Великий четвер в Уельсі разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом і з'явилася на публіці з новою брошкою.

Королева Камілла

У Камілли ціла колекція брошів, деякі з яких датуються більш ніж сторіччям, але для своєї появи на Королівській службі у Великий четвер разом з королем Чарльзом Її Величність обрала схоже зовсім нову брошку.

Королева доповнила темно-синє пальто перлинними сережками з діамантами та брошкою з великим синім каменем, можливо, сапфіром, вставленим у основу у формі корони, прикрашену діамантами. Як повідомляє видання Instyle, якщо брошка нова, це може бути подарунок від короля на честь 21-ї річниці їхнього весілля, яке вони відзначають 9 квітня.

Ця брошка була схожа на іншу брошку у вигляді тюдорівської корони, яку вона одягла до церкви Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем у лютому цього року. Камілла одягала її кілька разів на публічні заходи.

Королівська служба у Великий четвер – це давня традиція у королівському календарі, яка проводиться щороку у четвер перед Великодньою неділею.

