Королева Камілла з'явилася на заході з дуже цікавою брошкою на грудях

У королеви Камілли є безліч гарних брошок. Одну дуже особливу Її Величність носила під час поїздки до США.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Коли Камілла з чоловіком королем Чарльзом відвідувала меморіал 11 вересня у Нью-Йорку, вона продемонструвала ще один стильний образ, який прикрасила незвичайною брошкою.

Королева доповнила свою розшиту темно-синю сукню-пальто гарною прикрасою, історія якої налічує кілька десятиліть.

Король Чарльз і королева Камілла біля Меморіалу в Нью-Йорку / © Associated Press

Брошка, прикрашена безліччю діамантів, рубінів і сапфірів, зображує богиню Британію, британський національний символ, що лежить у позі, та тримає тризуб і оливкову гілку, пише instyle.

Щит богині оздоблений зображенням британського прапора. Дизайн брошки також пов'язаний із військовою тематикою, оскільки на ній зображено той самий значок, що і на кашкеті Королівського Норфолкського полку.

Брошка королеви Камілли / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має улюблена прикраса королеви Камілли, присвячена її собакам.

