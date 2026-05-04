Королева Камілла з'явилася на заході з дуже цікавою брошкою на грудях
У королеви Камілли є безліч гарних брошок. Одну дуже особливу Її Величність носила під час поїздки до США.
Коли Камілла з чоловіком королем Чарльзом відвідувала меморіал 11 вересня у Нью-Йорку, вона продемонструвала ще один стильний образ, який прикрасила незвичайною брошкою.
Королева доповнила свою розшиту темно-синю сукню-пальто гарною прикрасою, історія якої налічує кілька десятиліть.
Брошка, прикрашена безліччю діамантів, рубінів і сапфірів, зображує богиню Британію, британський національний символ, що лежить у позі, та тримає тризуб і оливкову гілку, пише instyle.
Щит богині оздоблений зображенням британського прапора. Дизайн брошки також пов'язаний із військовою тематикою, оскільки на ній зображено той самий значок, що і на кашкеті Королівського Норфолкського полку.
