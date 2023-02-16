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Королева Камілла зіткнулася з несподіваним хейтом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
180
Час на прочитання
2 хв
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Королева Камілла зіткнулася з несподіваним хейтом

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього тижня ми не побачимо виходів королеви-консорта Камілли. У неї діагностовано COVID-19.

У понеділок Букінгемський палац повідомив, що Камілла має позитивний результат на коронавірус. Через це було скасовано всі заходи, заплановані раніше цього тижня.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Несподівано у твітері стався шквал негативної критики на адресу Камілли, причини якої зовсім не зрозумілі. Деякі користувачі припустили, що Камілла захворіла на венеричне захворювання, а один взагалі написав: "Королівські коханки зазвичай хворіють на сифіліс, чи не так?" (Це посилання на те, що Камілла зустрічалася з Чарльзом, коли він ще був одружений з Діаною). Хтось написав, що Камілла просто пила "занадто багато джину і Дюбонне (винний аперитив) після вечері", були й інші неприємні речі, які процитувало видання express.co.uk.

Королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер засудив такі коментарі на адресу дружини короля Чарльза III, назвавши їх токсичними та навіть ганебними.

"Я повністю за увагу громадськості та засобів масової інформації до королівської родини, але дебати з усіх боків стали настільки отруйними, що це ганьба. Реакція деяких у твітері на те, що королева Камілла захворіла на COVID, повинна нагадати багатьом людям поживу для роздумів, зокрема і її пасинку принцу Гаррі", — написав він.

Передбачається, що таку ненависть на адресу Камілли могла розпалити книжка принца Гаррі, в якій герцог Сассекський називав свою мачуху "небезпечною" та "злою".

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
180
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