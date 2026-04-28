Королева Камілла змінила два образи у перший день візиту з королем Чарльзом до США

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Після офіційної зустрічі в Білому домі з президентом Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп королівське подружжя вирушило на прийом до саду резиденції британського посла.

Король Чарльз та королева Камілла в США / © Associated Press

Прийом у саду, організований послом Великої Британії в США сером Крістіаном Тернером, зібрав близько 600 гостей із політичної, наукової, екологічної, творчої та благодійної сфер. Захід також привернув увагу до питань, близьких серцю королеви Камілли, включаючи її багаторічну роботу щодо підвищення поінформованості про домашнє насильство, пише журнал Hello!.

У США королева Камілла вже встигла продемонструвати два образи. Спускаючись по трапу літака Її Величність була одягнена в пастельно-рожеву сукню-пальто від Dior, взута в туфлі-човники з бежевої замші зі шкіряним носком від Eliot Zed, а в руках несла сумку Bottega Veneta нюдового кольору. Образ королева доповнила сережками-підвісками з перлинами, брошкою Сartier із зображенням британського прапора та зірок і смуг (подарована королеві Єлизаветі II 1957 року) та своїми каблучками – заручальною та весільною. Також незмінною окрасою на зап'ясті Камілли був браслет Van Cleef & Arpels.

Реклама

Королева Камілла та король Чарльз, президент США Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

На прийомі в саду Камілла сяяла вже в білій сукні від Anna Valentine, тих самих туфлях і з тією ж сумкою. Вона мала гарне укладання і легкий денний макіяж.

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Король Чарльз одягнув темно-синій класичний костюм у смужку, смугасту сорочку та сіру краватку в принт. Також родзинкою образу монарха, як і завжди, була хустка у нагрудній кишені його піджака.

Дональд Трамп, Меланія Трамп, король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Візит короля Чарльза до Сполучених Штатів став першим державним візитом британського монарха до цієї країни від 2007 року. Він відбувся в той час, коли президент Дональд Трамп заявив, що відносини між США та Великою Британією «стали кращими».

Новини партнерів