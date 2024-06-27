Королева Камілла зробила на адресу короля Чарльза жест, який часто використовують Кейт та Вільям

Раніше Її Величність вже неодноразово була помічена фотографами за використанням цього жесту на публіці.

Сьогодні у Букінгемському палаці Чарльз та Камілла проводжали імператора Японії Нарухіто та імператрицю Масако, які три дні провели з державним візитом у Великій Британії.

Король Чарльз III та королева Камілла з імператором Нарухіто та імператрицею Масако / Фото: Associated Press

З'явившись на церемонії прощання у синій сукні та з новим діамантовим метеликом на грудях, Камілла та її чоловік Чарльз поспішили повернутися до Букінгемського палацу. Дорогою назад королева і зробила той самий жест, ніби поплескуючи короля Чарльза долонею по попереку.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Ймовірно, це був ще один милий жест підтримки. Такий самий Камілла демонструвала на адресу першої леді України Олени Зеленської під час її візиту до палацу у березні цього року. Крім того, такий жест раніше під час публічних виходів часто демонстрували Кейт та Вільям Уельські.

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