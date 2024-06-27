Королева Камілла зробила на адресу короля Чарльза жест, який часто використовують Кейт та Вільям

Раніше Її Величність вже неодноразово була помічена фотографами за використанням цього жесту на публіці.
Сьогодні у Букінгемському палаці Чарльз та Камілла проводжали імператора Японії Нарухіто та імператрицю Масако, які три дні провели з державним візитом у Великій Британії.
З'явившись на церемонії прощання у синій сукні та з новим діамантовим метеликом на грудях, Камілла та її чоловік Чарльз поспішили повернутися до Букінгемського палацу. Дорогою назад королева і зробила той самий жест, ніби поплескуючи короля Чарльза долонею по попереку.
Ймовірно, це був ще один милий жест підтримки. Такий самий Камілла демонструвала на адресу першої леді України Олени Зеленської під час її візиту до палацу у березні цього року. Крім того, такий жест раніше під час публічних виходів часто демонстрували Кейт та Вільям Уельські.
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