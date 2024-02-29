Королева Камілла зробила на адресу Олени Зеленської жест, який часто використовують Кейт та Вільям

Королева цього дня була в одній зі своїх улюблених синіх суконь та у чорних туфлях-човниках від Eliot Zed на підборах. У неї на шиї була улюблена підвіска Kiki McDonough, а на зап'ясті браслет Van Cleef & Arpels. Макіяж та зачіска королеви були традиційно класичними.

Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Ми помітили, що коли Камілла та Олена Зеленська прогулювалися коридорами Кларенс-гауса, королева поклала свою долоню на поперек першої леді. Ймовірно, це був милий жест підтримки, який так часто демонструють під час своїх публічних виходів принц і принцеса Уельські.

Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну король Великої Британії Чарльз III висловив захоплення українцями. Букінгемський палац тоді опублікував звернення монарха, в якому йшлося про те, що рішучість і сила українського народу продовжує надихати.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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