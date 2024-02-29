Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королева Камілла зробила на адресу Олени Зеленської жест, який часто використовують Кейт та Вільям

Королева Камілла зробила на адресу Олени Зеленської жест, який часто використовують Кейт та Вільям

Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Королева Камілла дала аудієнцію першій леді України Олені Зеленській у Кларенс-гаусі у Лондоні.

Королева цього дня була в одній зі своїх улюблених синіх суконь та у чорних туфлях-човниках від Eliot Zed на підборах. У неї на шиї була улюблена підвіска Kiki McDonough, а на зап'ясті браслет Van Cleef & Arpels. Макіяж та зачіска королеви були традиційно класичними.

Королева Камілла та Олена Зеленська / © Associated Press
Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Ми помітили, що коли Камілла та Олена Зеленська прогулювалися коридорами Кларенс-гауса, королева поклала свою долоню на поперек першої леді. Ймовірно, це був милий жест підтримки, який так часто демонструють під час своїх публічних виходів принц і принцеса Уельські.

Королева Камілла та Олена Зеленська / © Associated Press
Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну король Великої Британії Чарльз III висловив захоплення українцями. Букінгемський палац тоді опублікував звернення монарха, в якому йшлося про те, що рішучість і сила українського народу продовжує надихати.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація