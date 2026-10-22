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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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148
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Королева Камілла зробила дивне зізнання про свого чоловіка - короля Чарльза - під час виходу у світ

Королева Камілла зробила зінання про свого чоловіка, короля Чарльза, і свою собаку, яку вона нещодавно взяла з притулку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Перебуваючи в очікуванні на приїзд султана Омана до Віндзорського замку, королева потрапила в об'єктив камери під час бесіди з офіцером у формі полку «Райфлз». Хоча його обличчя на відео нечітко видно, передбачається, що це, найімовірніше, майор Роб Трежер, її ад'ютант. Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг розповіла Daily Express, що Камілла говорила про свого врятованого собаку Молі, яка приєдналася до неї і сім'ї короля Чарльза в лютому 2025 року.

Нікола Гіклінг розповіла, що Камілла сказала офіцеру, що Молі — справжній ангел. Вона також повідомила, що Чарльз вважає Молі "жахливою". За словами експертки, Камілла сказала: «Вона (Молі) така чарівна. Вона намагається втекти та вхопити частування з магазину, і вона така розумна. Але вона не влаштовує заворушення. Так, так».

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Молі Камілла взяла з притулку для собак Баттерсі, покровителькою якого вона є. Нагадаємо, у Камілли також є джек-рассел-тер'єр на прізвисько Блюбелл.

Раніше ми зібрали добірку милих фото домашніх королівських улюбленців.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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