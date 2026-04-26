Суспільство
188
2 хв

Королева Камілла зробила неймовірну заяву про свою покійну свекруху Єлизавету II

Камілла поділилася своїми роздумами про королеву Єлизавету в новому документальному фільмі ВВС, випущеному напередодні 100-го ювілею монархині.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Єлизавета була видатною особистістю, яка протягом свого 70-річного правління користувалася повагою та відданістю на світовій арені.

У новому документальному фільмі ВВС «Королева Єлизавета: її історія, наш сторічний ювілей», королева Камілла розмірковує про почуття обов'язку своєї свекрухи. На її думку, ніхто не міг з ним зрівнятися, і вона заявила:

Принцеса Єлизавета в молодості / © Associated Press

Принцеса Єлизавета в молодості / © Associated Press

«Я думаю, що борг переважав над усім іншим. Я не думаю, що коли-небудь бачила когось із таким почуттям обов'язку, як у неї».

Камілла також зазначила, що "військове покоління було особливим поколінням" і, що королева Єлизавета відіграла свою роль, пише womanandhome.com.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Через два роки після закінчення Другої світової війни принцеса Єлизавета виступила з важливим зверненням у свій 21-й день народження. Звертаючись до нації з Кейптауна, де вона перебувала зі своїми батьками у поїздці, Єлизавета публічно пообіцяла присвятити своє життя служінню Співдружності.

«Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам і нашій великій імператорській сім'ї, до якої ми всі належимо», — сказала вона.

Принцеса Єлизавета у день свого 21-річчя / © Getty Images

Принцеса Єлизавета у день свого 21-річчя / © Getty Images

Незважаючи на припущення про можливе зречення престолу, що висловлювалися на різних етапах її правління, у неї не було жодних сумнівів у тому, що вона не відмовиться від цієї обіцянки. Відданість королеви Єлизавети була непохитною.

Королева Єлизавета II та Камілла / © Associated Press

Королева Єлизавета II та Камілла / © Associated Press

