- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 2 хв
Королева Камілла зустрілася з Жизель Пеліко — жертвою численних зґвалтувань
Жахливі подробиці злочинів, які вчиняв над пані Пеліко власний чоловік, шокували світ 2024 року, однак вона продовжує відкрито говорити про все і презентувала мемуари, які вже прочитала королева.
Королева Камілла зустрілася з француженкою Жизель Пеліко, яка стала жертвою численних зґвалтувань. Королева протягом багатьох десятиліть працювала над підтримкою жертв сексуального та домашнього насильства та написала листа Пеліко після гучного судового процесу 2024 року над її чоловіком.
Тепер же жінки зустрілись на аудієнції у Кларенс-Хаусі у Лондоні і поспілкувались особисто. Камілла та Жизель майже однолітки, адже обом за 70 років. На зустріч вони одяглися стримано та по-діловому — королева обрала білу блузку та чорний сарафан, які доповнила прикрасами, зокрема своїм улюбленим браслетом від Van Cleef & Arpels. А ось пані Пеліко обрала для зустрічі костюм зі штанами, білу сорочку та яскравий шарф.
Зустріч була також приурочена до виходу мемуарів пані Пеліко Hymn to Life: Shame Has to Change Sides і королева Камілла, як велика книголюбка, вже їх прочитала. За словами королеви, книжку вона прочитала за два дні і вона приголомшила її, повідомляє BBC. Пеліко прийшла до Кларенс-Хаусу зі своїм партнером Жаном-Лу Агопіаном, а також літературною та юридичною командою.
Пеліко стала глобальним символом сили та фемінізму після того, як відмовилася від права на анонімність і виступила проти десятків чоловіків, які її зґвалтували. Нагадаємо, що її чоловік Домінік Пеліко таємно накачував її наркотиками та ґвалтував, а також запрошував у їхній дім щонайменше 83 чоловіки, які ґвалтувати Жижель, поки вона була непритомна, а він це все знімав на камеру.
Жизель мала провали в пам’яті через препарати, які Домінік їй підмішував, але вона не усвідомлювала, що відбувається, тому турбувалася, що може мати хворобу Альцгеймера чи пухлину мозку, але обстеження їх не виявило. Також вона мала численні гінекологічні проблеми зі здоров’ям і не розуміла звідки вони у неї.
Жизель дізналася про насильство 2020 року, коли її чоловіка заарештували за те, що він робив апскірт-фотографії (це приховано зроблені знімки або відео під спідницею чи сукнею жінки без її згоди) в місцевому супермаркеті, а під час обшуку поліцією його комп’ютера, було знайдено зображення її зґвалтувань.
Під час зустрічі Каміллі підтримала Жизель та вихід її книжки.
«Я зустріла так багато жінок, які пережили зґвалтування та сексуальне насильство, — сказала королева Пеліко. — Я думала, що мене вже ніщо не може шокувати, але ваша справа мене вразила — вона залишила мене без слів».