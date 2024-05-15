Королева Летиція насилу терпить біль у нозі: кадри, які стривожили королівських шанувальників

Нещодавно королева Іспанії травмувала ногу і тепер зазнає подвійного болю, але не скасовує при цьому своїх робочих заходів.

Вчора Летиція була присутня на святкуванні Всесвітнього дня Червоного Хреста в Ов'єдо. Її Величність з'явилася на публіці в рожевому короткому твідовому жакеті від Mirto і в білих штанях-палацо із завищеною талією, доповнивши лук білими кедами від британського бренда Vivobarefoot.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Летиції перелом фаланги середнього пальця правої ноги і нещодавно вона пройшла терапевтичну процедуру, коли пошкоджений палець іммобілізують поряд зі здоровим, щоб полегшити одужання. Однак, під час заходу публіка звернула увагу як тяжко Летиції давався кожен крок після її виступу за трибуною, коли королева поверталася до свого місця у залі, пише royalfamily.news.

Під час руху королева поклала руку собі на стегно і певно зазнавала сильного болю при ходьбі. На відео (з 1:25) можна побачити це.

Королева Летиція, фото: кадр з відео

Крім того, королева Летиція відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі) і страждає на неврому Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг. Тому вона була змушена змінити свій гардероб щодо взуття.