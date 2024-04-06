Королева Летиція не носить обручку, а її чоловік король Філіп VI – носить: у чому причина

Цього року король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відсвяткують 20-ту річницю від дня свого весілля.

Ми вже розповідали, що королева Летиція багато років не носить свою заручальну каблучку. Та ж доля спіткала і її обручку.

Каблучка Летиції Ортіс / Фото: Getty Images

А ось її чоловік Філіп VI не знімає тонку золоту обручку з пальця від моменту весілля на Летицією Ортіс. Увагу преси та громадськості привернуло непохитне рішення короля завжди носити обручку. Багато шанувальників вважають, що таким чином Філіп демонструє Летиції свою відданість.

Заручини Летиції Ортіс та принца Феліпе / Фото: Getty Images

Монарх, на відміну від інших членів королівських будинків Європи, вважає за краще тримати цей символ свого шлюбу на увазі навіть у тих ситуаціях, коли обставини могли б змусити його зняти обручку. Як, наприклад, у випадку травми зап'ястя, яка вимагала носіння корсета, пише royalfamily. Але король цього не зробив.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А ось Летиція вважає за краще не носити обручку, оскільки часті рукостискання під час привітань на численних королівських заходах призводять до хворобливих відчуттів через прикрасу. Тому королева носить іншу каблучку із 18-каратного золота від бренду Coreterno на вказівному пальці лівої руки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, британський принц Вільям відмовився від "символу кохання" в день одруження з Кейт Міддлтон, а його брат принц Гаррі, навпаки, із задоволенням носить і демонструє світові свою обручку, яку він одягнув, одружившись з Меган Маркл.

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