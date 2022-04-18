Королева Летиція обійняла українського хлопчика під час зустрічі з біженцями в Посуело-де-Аларкон

Вчора іспанська королівська родина відвідала центр для українських біженців у Посуело-де-Аларкон.

Ми вже розповідали вам, що на цю зустріч королева Летиція та король Філіп VI приїхали разом зі своїми дочками. Старша з них одягла вишиванку.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Ми знайшли кілька зворушливих знімків, на яких королева Іспанії обіймає українську дитину і розмовляє в цей момент з дорослим, схоже, з його опікуном.

Корольова Летиція / Getty Images

На іншому знімку королева Летиція поговорила з волонтерами і була дуже люб'язною з іншими переселенцями, які були змушені втекти від війни в Україні.

Нагадаємо, на додаток до центру Pozuelo de Alarcón є ще три — у Барселоні, Аліканте та Малазі, останній з яких розпочав роботу 6 квітня. У центрах українцям пропонують кімнату, де вони можуть перебувати до 72 годин, де їм надають медичну допомогу, а також допомагають оформити необхідні документи, а звідти вони їдуть далі до нового тимчасового житла в Іспанії. За оцінками уряду, до Іспанії вже прибуло 110 000 українців.

Корольова Летиція / Getty Images

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