Королева Летиція перестала носити підбори: названо ще одну причину

Королева Летиція носить взуття на високих підборах на важливих протокольних заходах, але все рідше обирає таке взуття під час інших своїх виходів. І тому є причина.
Днями Летиція відвідала штабквартиру Асоціації із запобігання проституції жінок (APRAMP) у Мадриді. Приїхала королева в чорному довгому пальті Carolina Herrera і взута в лаковані балетки із застібками навколо щиколотки без підборів.
У такому взутті ми бачитимемо Її Величність все частіше. Це через те, що королева відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, у Летиції неврома Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг, повідомляє express.
Саме з цієї причини королева все частіше віддає перевагу комфортному взуттю без підборів або на дуже низьких підборах. При цьому її образи мають все одно стильний вигляд.
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