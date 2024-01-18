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Королева Летиція перестала носити підбори: названо ще одну причину

Королева Летиція перестала носити підбори: названо ще одну причину

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція носить взуття на високих підборах на важливих протокольних заходах, але все рідше обирає таке взуття під час інших своїх виходів. І тому є причина.

Днями Летиція відвідала штабквартиру Асоціації із запобігання проституції жінок (APRAMP) у Мадриді. Приїхала королева в чорному довгому пальті Carolina Herrera і взута в лаковані балетки із застібками навколо щиколотки без підборів.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

У такому взутті ми бачитимемо Її Величність все частіше. Це через те, що королева відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, у Летиції неврома Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг, повідомляє express.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Саме з цієї причини королева все частіше віддає перевагу комфортному взуттю без підборів або на дуже низьких підборах. При цьому її образи мають все одно стильний вигляд.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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