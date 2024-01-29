Королева Летиція перестала носити заручальну каблучку: стала відома справжня причина

Королева Іспанії Летиція вже багато років не носить свою заручальну каблучку.

Якось Летиція пояснила, чому її каблучку спіткала така доля. Справа в тому, що під час публічних заходів королева тисне руки дуже багатьом людям і при рукостисканнях каблучка натирала їй пальці. Тож вона вирішила зняти її.

Каблучка королеви Летиції / Фото: Getty Images

Хоча деякі видання вбачали в цьому довгий час сімейну кризу, але Летиція та її чоловік король Філіп VI вже багато років разом (20-ту річницю вони відсвяткують цього року) і розлучатися явно не збираються.

Замість каблучки королева одягла іншу прикрасу — золоту каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno. Її вона носить, не знімаючи.

Каблучка королеви Летиції / Фото: Getty Images

На зовнішній стороні каблучки вигравірувано слова amor che tutto move, або "любов рухає всім" — це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг'єрі "Божественна комедія". На внутрішній стороні написана фраза, натхненна англійською баладою середньовіччя: "Поки я існую, тебе любитимуть".

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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