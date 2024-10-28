Королева Летиція робить руками такий самий жест, як і королева Камілла: що це означає

Це улюблений жест дружини короля Чарльза ІІІ – королеви Камілли. Раніше ми вже розповідали, що за словами експерта люди, які звикли складати пальці в трикутник, заявляють про впевненість у собі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

І королева Камілла, і королева Летиція мають дуже впевненими у собі вигляд. І хоча трикутник, у який вони часто на публіці складають руки, трохи відрізняється один від одного, все ж таки щось спільне в цьому жесті є.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вихідні ми розповідали, що королева Летиція відвідала з сім'єю церемонію вручення премій принцеси Астурійської 2024 року. Вона з'явилася на світському заході в розкішній чорній сукні з одним оголеним плечем і мала надзвичайний вигляд.

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