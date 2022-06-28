Королева Летиція та Джилл Байден відвідали центр українських біженців у Мадриді

Перша леді США та іспанська королева знову зустрілися у Мадриді.

Сьогодні 71-річна Джилл Байден та 49-річна королева Летиція відвідали центр прийому українських біженців у Мадриді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Місіс Байден прибула до столиці Іспанії в неділю, де її вітала у Палаці Сарсуела королева Летиція, перш ніж вчора дами вирушили на екскурсію штабквартирою Іспанської асоціації боротьби з раком.

Сьогодні Джилл і Летиція продовжують свій тур іспанською столицею та відвідали кілька сімей українських біженців, які були прийняті Іспанією після втечі від широкомасштабної війни, яку розв'язала на території України Росія.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Associated Press

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Getty Images

Перша леді, проти якої Росія сьогодні ввела санкції, з'явилася на зустрічі у синій сукні з квітами та синіх туфлях на підборах. Вона була в чорних сонцезахисних окулярах, на руці вона мала золотий браслет і годинник.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція одягла білий штанний костюм під яким був бежевий топ і в тон йому підібрала лаковані туфлі на стійких підборах. Летиція зібрала волосся у високий хвіст, зробила гарний макіяж і одягла сережки-висячки з пелюстками.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Associated Press

На минулій своїй зустрічі, нагадаємо, Летиція була в сукні в горох від іспанського бренду José Hidalgo, у той час, як Джилл обрала червоний костюм від Schiaparelli червоного кольору, який вже неодноразово одягала.

Цього року Іспанія приймає саміт НАТО 2022 року в Мадриді, присвячений 40-річчю приєднання до міжнародного блоку безпеки. Глави держав-членів НАТО та їхні партнери зберуться в іспанській столиці від 28 до 30 червня, щоб обговорити безліч проблем світової безпеки, включаючи війну в Україні та вплив Китаю, що зростає.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Associated Press

Читайте також: