Королева Летиція та король Філіп урочисто вітали еміра держави Катар із дружиною

Урочистий прийом відбувся у королівському палаці в Мадриді.

Король Філіп VI і королева Летиція вітали еміра держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та дружину шейха Аль Маясу бін Хамад бін Халіфа Аль Тані в Королівському палаці в Мадриді.

Королева Летиція одягла сьогодні білу сукню з вишивкою та короткими рукавами, у поєднанні з блакитним клатчем та блакитними туфлями-човниками на підборах та з відкритою п'ятою. Гарний літній образ дружина монарха доповнила сережками з блакитним камінням грушоподібної форми.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Дружина шейха також віддала перевагу білому аутфіту, одягнувши пальто з твіду, широкі штани з розсипом паєток і кремову блузку, в тон якої підібрала мініатюрну сумку. На тлі дружин шейх та король мали контрастний вигляд у синьому та чорному класичних костюмах відповідно.

Королева Летиція та король Філіп VI вітають еміра Держави Катар з дружиною / Фото: Getty Images

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