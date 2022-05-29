Королева Летиція та король Філіп VI відвідали військовий парад в Іспанії

Королева Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на святкуванні Дня національних збройних сил Іспанії.

Королівське подружжя відвідало святковий парад в Уеску, куди приїхала в блакитній сукні-міді в дрібний гороховий принт, яку доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах і з відкритою п'ятою від Christian Louboutin, а в руках тримала чорний клатч.

Летиція зібрала волосся в низький пучок, зробила насичений макіяж і одягла сережки-висячки з діамантами.

Король Філіп VI, як і належить на таких заходах, був одягнений у військову форму.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно до Іспанії після майже дворічного вигнання повернувся король Хуан Карлос I, батько короля Філіпа VI. Очікувалося, що він залишиться в країні на кілька днів і, як з'ясувалося, зустрічався з членами сім'ї в палаці Сарсуела в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Хуан Карлос, який правив від 1975 року до свого зречення від престолу 2014 року, залишив Іспанію в серпні 2020 року після того, як став об'єктом кількох розслідувань в Іспанії та за кордоном у зв'язку з передбачуваним ухиленням від сплати податків та сумнівними угодами на Ближньому. Сході.

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